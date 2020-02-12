Диссертантка БГУ удостоена Президентской премии
Диссертантка химического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) и научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Тонкий органический синтез» Сарвиназ Гаджиева Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева удостоена Президентской премии для молодежи в научной номинации.
Отметим, что выпускник 2018 года по специальности «политология» факультета международных отношений и экономики БГУ Сабир Рустамов также награжден Президентской премией для молодежи.
Лятиф Мустафаев
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