БАКУ /Trend/ - В рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку определились финалисты соревнований по прыжкам на батуте среди мужчин и женщин в индивидуальной программе, сообщает в субботу Trend.

Среди женщин в финал вышли Сюэин Чжу (Китай), Лю Линлин (Китай), Аяно Киши (Япония), Шарлотта Друри (США), Мэгу Уяма (Япония), Кетрин Дрисколл (Великобритания), Саманта Смит (Канада), Джессика Пиккеринг (Австралия).

Азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова в финал не прошла. С результатом 99.935 балла она заняла 32 место.

Среди мужчин в финал вышли Владислав Гончаров (Беларусь), Лэй Гао (Китай), Иван Литвинович (Беларусь), Донг Донг (Китай), Дмитрий Ушаков (Россия), Никита Федоренко (Россия), Даики Киши (Япония) и Микола Просторов (Украина).

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

Азербайджан на Кубке мира представляют два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).

В первый день пройдут квалификационные, а во второй день финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева)