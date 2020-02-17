В БГУ обсуждали усиление исследований, изобретений и инноваций (ФОТО)

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась встреча в рамках международного проекта «Усиление исследований, изобретений и инноваций в системе высшего образования Азербайджана».

Ректор БГУ Эльчин Бабаев рассказал о работе по повышению образования, усиления научных исследований, инноваций и научных знаний. По словам ректора, в университете предпринимаются значительные шаги для дальнейшего улучшения результатов исследований, инфраструктуры лабораторий и расширения сотрудничества с другими научными учреждениями.

Руководитель проекта Мартин Феликс Гаждусек сказал, что главная цель - укрепить стратегию и управление исследованиями, изобретениями и инновациями (ИИИ) в системе высшего образования.

Эксперты проекта Кшиштоф Гульда и Севиль Иманова предоставили подробную информацию о международном опыте в области ИИИ, цели проекта и предстоящей работе.

Во время встречи, которая продолжилась в формате ответов по текущим вопросам, проведены переговоры с целью укрепления потенциала для поддержки исследований.

Следует отметить, что совместный с Европейским союзом и Министерством образования проект предоставляет возможности для управления ИИИ в высшем образовании,

наращивание потенциала для поддержки исследований и разработку современных программ докторантуры.

Проект охватывает период с октября 2018 года по апрель 2020 года.

Лятиф Мустафаев