ГЭЦ Азербайджана огласила статистику о впервые принятых на госслужбу

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) огласил статистические данные о кандидатах, желающих быть впервые принятыми на госслужбу, принявших участие в экзамене по административно-исполнительным должностям 16 февраля, и лицах, работающих на госслужбе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

Как говорится в сообщении, 1495 из общего числа лиц, прошедших регистрацию для участия в экзамене, впервые хотят быть принятыми на госслужбу. Из них 681 человек успешно сдали экзамен, 361 человек – это лица, информация о которых внесена в систему "Реестр госслужащих". Они делятся на категории принятых на работу по конкурсу или собеседованию; по срочным трудовым договорам или на других основаниях и на категорию освобожденных от работы.

Число лиц, принятых на госслужбу по конкурсу или собеседованию и уже работающих составляет 65 человек. В этот раз 26 из этих кандидатов успешно сдали экзамен.

239 из лиц, принятых на госслужбу по срочным трудовым договорам и на других основаниях прошли регистрацию для участия в экзамене. Из них только 72 сдали его успешно.

Из лиц, относящихся к категории освобожденных с работы, 57 человек прошли регистрацию для участия в экзамене. 24 из них сдали экзамен успешно.

Напомним, что из 1856 прошедших регистрацию для участия в экзамене 803 (43,3%) сдали его успешно.

Лица, успешно сдавшие тестовый экзамен, могут пройти регистрацию для участия в собеседованиях.

Объявления о собеседованиях постоянно размещаются на сайте ГЭЦ.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)