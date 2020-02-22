В Азербайджане может возрасти потребность в италоязычных кадрах

БАКУ /Trend/ - Дальнейшее развитие связей между Азербайджаном и Италией повысит потребность в стране в италоязычных кадрах.

Об этом в субботу сказал Trend пресс-секретарь Азербайджанского университета языков Ага Джафарли.

По его словам, это также увеличит в Азербайджане число желающих изучить итальянский язык.

"Согласно нашим наблюдениям, из года в год в Азербайджане растет интерес к итальянскому языку. В университете готовятся кадры по специальности переводчика с итальянского языка. В настоящее время на данном факультете изучают итальянский язык около 60 студентов", - сказал Джафарли.

Он отметил, что в Университете также действует Центр итальянской культуры: "В Центре, который был создан в рамках сотрудничества Университета и посольства Италии в Азербайджане, созданы все условия для студентов, проявляющих интерес к итальянскому языку, культуре, географии, экономике, истории, литературе".

Пресс-секретарь университета добавил, что студенты, изучающие итальянский язык, могут воспользоваться в Центре богатой библиотекой, а также аудио- и видеоматериалами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)