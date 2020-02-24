Посол Турции: В связи с угрозой коронавируса на границе с Ираном принят ряд мер

БАКУ/Trend/ - С 17:00 часов 23 февраля вступили в силу ограничения на пропуск через погранично-пропускной пункт Дилуджу на границе Турции и Нахчыванской АР.

Об этом сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, комментируя пропуск через вышеназванный пункт в связи с распространением коронавируса в Иране, сообщает в понедельник Trend.

Озорал отметил, что в связи с угрозой коронавируса в Иране на этом пропускном пункте принят ряд мер: "Мы предоставим необходимую информацию официальным кругам Азербайджана в связи с этими мерами. Официальные лица Турции и Азербайджана связываются и проводят обсуждения друг с другом".

Посол добавил, что меры по ограничению на ППП "Дилуджу" стали применяться недавно: "Сегодня предпринимаемые меры будут конкретизированы".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)