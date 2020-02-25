На таможенно-пограничном пункте "Билясувар" заработал мобильный госпиталь (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На таможенно-пограничном пропускном пункте (ТППП) "Билясувар" заработал мобильный госпиталь, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.

Согласно информации, в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в Иране ГТК Азербайджана усиливает упреждающие меры на ТППП, деятельность для своевременного выявления и медицинской эвакуации лиц с подозрением на коронавирус, а также проведение санитарно-профилактических и дезинфекционных мероприятий.

"В рамках этих мер проводятся санитарно-профилактические и дезинфекционные мероприятия на ТППП "Астара" и "Билясувар" Южного территориального главного таможенного управления. На ТППП "Билясувар" в соответствии с распоряжением председателя ГТК организован мобильный передвижной госпиталь Медицинской службы ГТК, а также сюда командирован соответствующий медицинский персонал. В то же время усилена деятельность соответствующего состава Медслужбы на ТППП "Астара", - говорится в сообщении.

Напомним, что в настоящее время гражданам страны рекомендуется не посещать Иран без крайней необходимости.

(Текст: Турал Гараджаев)