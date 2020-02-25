Фонд Гейдара Алиева взял под контроль вопросы в связи с лечением Рауфа Бабаева

БАКУ /Trend/ - По поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фонд взял под контроль вопросы в связи с лечением художественного руководителя государственного ансамбля "Гая" Рауфа Бабаева.

Как сообщает во вторник Trend, вечером 23 февраля Бабаев был помещен в НИИ кардиологии имени академика Дж. Абдуллаева с диагнозом сердечная недостаточность.

Помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, сегодня прибыв в НИИ кардиологии, посетил Бабаева, поинтересовался его здоровьем. После этого на специально оборудованном автомобиле скорой помощи Рауф Бабаев был доставлен в Центральную клиническую больницу.

Теперь его лечение будет продолжено в Центральной клинике под контролем руководства Фонда Гейдара Алиева.