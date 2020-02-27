В Бакинском метрополитене восстановлено движение поездов
БАКУ/Trend/ - Бакинский метрополитен восстановил движение поездов после короткой задержки.
Об этом в четверг сказал Trend руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, сегодня в 15:48 возникли кратковременные перебои в подаче напряжения на линию "Бакинского метрополитена". Ввиду этого наблюдались небольшие интервалы в движении поездов.
В настоящее время все станции работают в штатном режиме.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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