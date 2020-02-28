В марте температура воздуха в Азербайджане будет выше климатической нормы

БАКУ /Trend/ - В марте погода в Азербайджане будет часто меняться, что характерно для межсезонья, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Несмотря на то, что в течение месяца температурный режим будет переменчивым, среднемесячная температура будет близкой к климатической норме. Объем месячных осадков будет приближенным к климатической норме, и местами несколько превышать ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 5-8 градусов тепла (ночью 5-10, днем 9-14, в отдельные дни 16-19 градусов тепла), что выше климатической нормы.

Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, местами несколько превышать ее (норма 20-27 мм).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)