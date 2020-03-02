Накануне Международного женского дня ЕС представит проекты для женщин

БАКУ/Trend - Шестого марта 2020 года Представительство Европейского Союза в Азербайджане совместно с проектом EU NEIGHBOURS east организовывает неформальную встречу с представителями ведущих СМИ Азербайджана. Основная цель - обсудить реальные результаты и возможности, которые ЕС предоставляет женщинам в Азербайджане. Глава Представительства ЕС в Азербайджане посол Кестутис Янкаускас, представители Программы развития ООН (ПРООН) и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), журналисты, блогеры, представители проектов, финансируемых ЕС, женщины, которые получают помощь и поддержку со стороны ЕС, а также Послы европейской молодежи примут участие в мероприятии.

Уже шестьдесят лет Европейский Союз работает над защитой прав женщин и расширением их возможностей для полной реализации их потенциала. Гендерное равенство – в центре инициативы Восточного партнерства ЕС. Оно является основой долгосрочного демократического развития. В сотрудничестве с Азербайджаном ЕС активно способствует укреплению позиций женщин в бизнесе, открывает возможности для получения качественного образования и содействует справедливому устройству общества.

Каждая программа и проект разработан реальными людьми, которые работают для улучшения жизни азербайджанских женщин и экономического развития в регионах. Эта встреча - уникальная возможность для СМИ и представителей проектов ЕС укрепить сотрудничество для лучшего информирования азербайджанских женщин о возможностях, финансируемых ЕС.

Проект "Улучшение дошкольного и начального образования путем создания местных групп" планирует представить достижения в сфере дошкольного образования и социальной интеграции детей и родителей.

Благодаря центру дошкольного образования Субназ Агазаде из Массаллинского района может проводить больше времени со своей дочерью:

«Наличие такого центра в нашей деревне не только изменило жизнь моего ребенка, но и мою. Я думала, что моя обязанность как мамы просто кормить и одевать дочку. Я проводила время в основном дома, занимаясь домашним хозяйством. Мне было трудно найти время для дочери. Центр дошкольного образования изменил мою жизнь в лучшую сторону. Теперь, как женщина, я могу быть в общественном месте, встречаться с другими мамами, посещать собрания и общаться. Теперь я провожу много времени со своей дочерью».

Эльмара Сулейманова, учительница из Губинского района считает, что ее жизнь очень изменилась в лучшую сторону. «Я довольно долгое время была в депрессии после неудачного брака в молодом возрасте и после ранней потери отца. Я потеряла надежду и думала, что никогда ничего не добьюсь. Я не надеялась, что со мной когда-нибудь случится что-то хорошее. Когда меня выбрали учителем для дошкольной группы, это открыло новую страницу в моей жизни. Я начала верить в себя. Теперь я уверенно стою на ногах, и любовь, которую я получаю от детей в центре, вдохновляет меня, дает мне силы и смелость».