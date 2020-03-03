БАКУ/Trend/ - В Азербайджане на 100 новорожденных девочек приходятся 114 мальчиков, тогда как по биологической норме на каждые 100 девочек приходятся 105-107 мальчиков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Фонд народонаселения ООН.

В результате анализов демографических процессов, проводимых в последние годы, в гендерной структуре детей, родившихся в Азербайджане, установлен высокий темп роста доли мальчиков.

Наблюдения показывают, что по мере того как повышается возраст матери, в общем числе родившихся доля мальчиков растет. Эта ситуация, в первую очередь, объясняется решениями, которые принимают родители в связи с выбором пола будущего ребенка, в том числе, ростом селективных абортов.

Следует отметить, что тенденция нарушения гендерного соотношения среди рожденных детей более высока в малообеспеченных семьях. Выбор пола рождающихся на свет детей, в основном, наблюдается в сельской местности и малоимущих семьях.

(Автор: Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейнвлова)