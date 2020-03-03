В Баку состоялась презентация новой подсистемы в связи с усыновлением (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Агентстве DOST состоялась презентация подсистемы "Дети, лишенные родительской опеки и усыновление".

Как сообщает во вторник Trend, замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов отметил работу, осуществленную министерством в направлении создания современного, инновационного и прозрачного управления в сфере усыновления в рамках исполнения указа Президента Азербайджана "О мерах по усовершенствованию управления в сфере усыновления" от 10 декабря 2018 года.

Он сообщил, что в рамках деятельности в координации с рядом международных консультационных организаций, экспертами и НПО разработаны проекты нормативно-правовых актов в сфере усыновления, а также проект "Правил усыновления детей, лишенных родительской опеки, в том числе усыновления иностранцами и лицами без гражданства детей, являющихся гражданами Азербайджана". Данные Правила утверждены указом Президента Ильхама Алиева от 27 февраля 2020 года.

Замминистра сказал, что также разработана подсистема "Дети, лишенные родительской опеки и усыновление", а в Аппарате министерства и Агентстве DOST созданы структурные отделы, которые обеспечат управление в сфере усыновления.

Керимов отметил, что соответствие условий усыновления интересам ребенка, наличие условий в семье для его развития, осуществление контроля в этом направлении являются ключевыми принципами новой модели усыновления. Учитывая это, в Правилах указаны конкретные требования и условия в связи с родителем-кандидатом, составом его семьи, доходами и другими аспектами. Также установлены правила адаптации родителей-кандидатов к общению и обращению с ребенком, организации в заведении, где содержится ребенок, встреч в течение двух месяцев продолжительностью не менее 40 часов ежемесячно. С целью изучения состояния ребенка в семье, уровня его умственного, физического и психологического развития в первый год усыновления ежеквартально и далее ежегодно, министерство будет проводить мониторинги вплоть до достижения ребенком 18 лет.

Замминистра довел до сведения участвующих, что управление в сфере усыновления будет осуществляться в электронном формате, в чем исключительную роль сыграет презентованная сегодня подсистема "Дети, лишенные родительской опеки и усыновление". Учет лишившихся родительской опеки и усыновляемых детей, а также лиц, желающих их усыновить, будет осуществляться как раз посредством этой подсистемы.

Далее состоялась презентация, посвященная функциональным возможностям новой подсистемы.

Было отмечено, что требуемые для усыновления документы уже будут взяты из информационных ресурсов государственных органов. Это, в свою очередь, создает условия для организации в этой сфере объективного и прозрачного управления. Структуры, обнаружившие лишенных родительской опеки детей, должны внести в подсистему информацию о них в течение суток, после чего ребенок берется на единый учет.

Было также отмечено, что любой родитель-кандидат, имеет возможность войти в личный кабинет в подсистеме, и внеся соответствующую информацию заранее определить, обладает ли он правом на усыновление.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)