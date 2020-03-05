В Азербайджане подписан план по социальной адаптации заключенных

БАКУ/Trend/ - Минюст и министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана подписали "План мероприятий по работам в исправительных учреждениях в 2020 году", сообщает в четверг Trend со ссылкой на Минтруда.

Согласно документу, информация о нуждающихся в социальной адаптации заключенных, до окончания срока наказания которых остается три месяца, будет отправлена в отделы Госфонда соцзащиты при минтруда по месту их прописки для осуществления контроля за принятием необходимых мер.

Также, в случае необходимости, этим лицам будет оказана помощь в обеспечении местом проживания, общежитием, домом престарелых, школы-интерната, медицинской помощи и другими.

План мероприятий также предусматривает принятие мер по продолжению образования после освобождения лиц, привлеченных в ходе отбывания срока к общему образованию, профподготовке и соответствующим ремесленным курсам.

На основании заключения специальной врачебной комиссии во время нахождения в исправительном учреждении заключенным смогут при необходимости присвоить группу инвалидности и оформить соответствующие документы.

Также будут установлены заключенные с инвалидностью, нуждающиеся в протезах, других медико-технических и ортопедических принадлежностях. В связи с этим в учреждениях будут проводиться обследования.

Также предусматривается размещение в соответствующие интернат-учреждения освобожденных несовершеннолетних лиц, в частности, потерявших родителей или лишенных родительской опеки и не имеющих жилищной площади.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)