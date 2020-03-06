В Азербайджане приостановлены встречи и передача посылок заключенным – Пенитенциарная служба

БАКУ/Trend/ - В связи с угрозой коронавируса в учреждениях Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана приостановлены встречи и передача посылок заключенным, сказал в пятницу Trend начальник отдела по связям с общественностью Службы Мехман Садыхов.

Он отметил, что в связи с угрозой заражения коронавирусом в вышеназванных учреждениях проводятся санитарно-эпидемиологические, профилактические и просветительские меры: «В связи с этим встречи и прием посылок заключенным приостановлены».

В Азербайджане серьезно контролируется состояние лиц, заразившихся коронавирусом, и осуществляются все необходимые меры по их лечению.

Напомним, что в Азербайджане число зараженных коронавирусом достигло 6 человек.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)