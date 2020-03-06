В Азербайджане приостановлены встречи и передача посылок заключенным – Пенитенциарная служба

Общество 6 марта 2020 11:33 (UTC+04:00)
В Азербайджане приостановлены встречи и передача посылок заключенным – Пенитенциарная служба

БАКУ/Trend/ - В связи с угрозой коронавируса в учреждениях Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана приостановлены встречи и передача посылок заключенным, сказал в пятницу Trend начальник отдела по связям с общественностью Службы Мехман Садыхов.

Он отметил, что в связи с угрозой заражения коронавирусом в вышеназванных учреждениях проводятся санитарно-эпидемиологические, профилактические и просветительские меры: «В связи с этим встречи и прием посылок заключенным приостановлены».

В Азербайджане серьезно контролируется состояние лиц, заразившихся коронавирусом, и осуществляются все необходимые меры по их лечению.

Напомним, что в Азербайджане число зараженных коронавирусом достигло 6 человек.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автодороги в Товузе (ФОТО) (версия 2)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автодороги в Товузе (ФОТО) (версия 2)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса “ASAN Həyat” в Товузе (ФОТО) (версия 2)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса “ASAN Həyat” в Товузе (ФОТО) (версия 2)
Президент Ильхам Алиев сделал замечания в связи с топонимами: Эти территории – историческая, древняя азербайджанская земля. Напишите их на азербайджанском языке как есть
Президент Ильхам Алиев сделал замечания в связи с топонимами: Эти территории – историческая, древняя азербайджанская земля. Напишите их на азербайджанском языке как есть
Loading Bars
Лента новостей
Армения вновь совершила провокацию на границе - Госпогранслужба Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 11:48
Акционеры СК "Gunay Sığorta" распределят прибыль компании Экономика 11:44
В Кабмин Азербайджана представлены предложения по новым датам приема и учебы в докторантуре Общество 11:42
В Азербайджане приостановлены встречи и передача посылок заключенным – Пенитенциарная служба Общество 11:33
Нацбанк Казахстана о поддержке валютного рынка на фоне угрозы коронавируса Бизнес 11:28
SOCAR отправил в Беларусь первую партию нефти Энергетика 11:17
Японская авиакомпания JAL сократит еще более 600 рейсов из-за COVID-19 Другие страны 11:16
Турция и Азербайджан подпишут соглашение по защите промышленной собственности Экономика 11:13
TƏBİB дал рекомендации отправляющимся в страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу (ВИДЕО) Общество 11:11
CNPC ведет подготовку в Туркменистане к тендеру Тендеры 11:09
На турецкого министра готовилось покушение Турция 11:07
В Узбекистане снизилось производство вина Финансы 11:02
Новое назначение в СК "ATA Sığorta" Экономика 11:02
Турция увеличила экспорт ювелирных изделий Турция 10:52
В Грузии подтверждены девять случаев инфицирования коронавирусом Грузия 10:52
Мировая индустрия воздушного транспорта теряет доходы от пассажирских перевозок Транспорт 10:48
В ряде бакинских поселков ограничена подача воды Общество 10:47
Узбекистан подписал несколько соглашений с ACWA Power Энергетика 10:44
Вырос экспорт из Турции мебели и древесины Турция 10:35
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:20
Число желающих совершить хадж азербайджанских паломников превысило 200 человек Общество 10:18
Власти Гватемалы объявили стихийное бедствие из-за коронавируса Другие страны 10:13
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 10:09
Азербайджанский певец выступит с большим сольным концертом в Москве Культура 10:08
Обнародованы данные экспорта кожаных изделий из Турции Турция 10:07
Зариф: Иран тесно сотрудничает с ВОЗ в борьбе с коронавирусом Политика 10:06
Южная Корея отреагировала на введение карантина для ее граждан Японией Другие страны 10:05
Uzbekistan Airways начинает полеты в Мюнхен Транспорт 10:05
Ставший шехидом азербайджанский пограничник сегодня будет предан земле (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 10:04
На разливающихся реках Азербайджана будут проведены укрепительные работы Экономика 09:55
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:53
Курс маната по отношению к мировым валютам на 6 марта Финансы 09:46
Epsilon Development Company получила приток газа на новой скважине в Узбекистане Энергетика 09:45
Южная Корея выделит $2,3 млн на увеличение производства защитных масок в стране Другие страны 09:28
В Сиязане произошло тяжелое ДТП, есть погибшие Происшествия 09:23
Турция в январе увеличила товарооборот с Узбекистаном Турция 09:18
Турция почти на 10% сократила экспорт стали Турция 09:17
В январе-феврале Турция увеличила экспорт зерновых и бобовых Турция 09:14
В январе вырос экспорт цемента из Турции Турция 09:08
Первые случаи передачи коронавируса зарегистрировали в Бразилии Другие страны 08:51
В январе FİAT лидировал на автомобильном рынке Турции Турция 08:41
Трамп признал возможный ущерб американской экономике от коронавируса США 08:30
Власти Японии намерены запретить перепродажу медицинских масок Другие страны 08:06
Число завезенных из-за рубежа случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 36 Другие страны 07:39
В Австралии оценили, во сколько им обойдется борьба с коронавирусом Другие страны 07:15
Госдеп США: Расширение ЮГК создаст новые долгосрочные источники экспортных доходов для поставщиков Энергетика 07:00
Масштабы строительства в Туркестане впечатлили послов стран Евросоюза Казахстан 06:43
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 6284 человек Другие страны 06:24
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3042 Другие страны 05:51
ВС Турции нейтрализовали 21 военного сирийской армии Турция 05:37
В штате Мэриленд выявили три случая заражения коронавирусом США 05:19
Власти штата Мехико опровергли утверждения о появлении в регионе льва-убийцы Другие страны 04:56
США приветствуют договоренности России и Турции по Идлибу США 04:31
Число заразившихся новым коронавирусом за сутки выросло на 2241 В мире 04:07
Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального США 03:46
Президент Ильхам Алиев сделал замечания в связи с топонимами: Эти территории – историческая, древняя азербайджанская земля. Напишите их на азербайджанском языке как есть Политика 03:10
В Палестине объявили 30-дневный режим ЧС из-за угрозы коронавируса Другие страны 02:57
Во Франции подтвердили заражение коронавирусом у парламентария Европа 02:33
Пользователи в нескольких странах мира сообщают о сбое в работе Facebook Другие страны 02:11
В Стокгольме выявили еще 28 случаев заражения коронавирусом Европа 01:47
ОПЕК предложил продлить усиленное сокращение добычи до конца года Энергетика 01:26
Помпео встретится с генсеком ООН 6 марта США 01:03
МИД: Страна-оккупант - Армения несет полную ответственность за преступление на границе Политика 00:38
Коронавирус выявили у семи граждан Палестины Другие страны 00:28
Президент Ильхам Алиев предупредил чиновников: Разве можно находиться в рабочем кабинете в джинсах, домашней одежде? (ВИДЕО) Политика 00:05
Президент Ильхам Алиев: Мы должны открывать молодежи дорогу, на ответственные должности должны назначаться люди с новым мышлением Политика 5 марта 23:55
Президент Ильхам Алиев: Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане ведется в самой строгой форме, и проявления этого налицо Политика 5 марта 23:47
Президент Ильхам Алиев: Если вы будете достойно выполнять мои поручения, то и государство будет довольно вашей работой, и граждане Политика 5 марта 23:46
Президент Турции дал высокую оценку взаимодействию с Россией по Сирии Турция 5 марта 23:25
В Великобритании зафиксировали первую смерть от коронавируса Европа 5 марта 23:11
Президент Ильхам Алиев сделал замечания главе ИВ: "Повесили карту и считаете, что на этом все закончено? Придут дети и что они поймут из этой карты об истории?" (ВИДЕО) Политика 5 марта 22:49
Пять новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Грузии Грузия 5 марта 22:47
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин по случаю 8 Марта Политика 5 марта 22:30
Госпогранслужба: В результате обстрела с армянской стороны погиб азербайджанский пограничник Политика 5 марта 22:10
Эрдоган пригласил Путина в Турцию к 100-летию дипотношений Турция 5 марта 21:58
Путин: Россия и Турция нашли приемлемые решения проблемы обострения в Идлибе Россия 5 марта 21:48
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 148 человек Европа 5 марта 21:45
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе Россия 5 марта 21:36
Путин поблагодарил Эрдогана за приезд в Москву Россия 5 марта 21:35
ВОЗ рассказала о ситуации с распространением коронавируса в мире В мире 5 марта 21:14
Трамп продлил введенные в 2015 году санкции против Венесуэлы США 5 марта 21:09
ООН отметит свое 75-летие глобальным диалогом с людьми по всему миру В мире 5 марта 20:59
Евросоюз утвердил стратегию по снижению выбросов парниковых газов Европа 5 марта 20:52
Крупный азербайджанский банк значительно увеличил непроцентные доходы Финансы 5 марта 20:08
ЕБРР высоко оценивает экономическое развитие Грузии Бизнес 5 марта 20:04
Крупный азербайджанский банк значительно увеличил долю вкладов в иностранной валюте Финансы 5 марта 19:47
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Грузии (ФОТО/ВИДЕО) Политика 5 марта 19:46
В Азербайджане прошло мероприятие "Лига деловых женщин" (ФОТО) Общество 5 марта 19:37
ЕС внедряет эко-инновационные методы ведения бизнеса в Грузии Бизнес 5 марта 19:25
Азербайджанский завод о новом направлении винной продукции в 2020 году Бизнес 5 марта 19:10
В Баку волонтеры провели акцию в связи с коронавирусом (ФОТО) Общество 5 марта 19:05
Алкогольное предприятие Азербайджана откроет новую изобарическую линию вин Бизнес 5 марта 18:54
В Азербайджане создается информационная база в связи с коронавирусом (ФОТО) Общество 5 марта 18:47
Коронавирус - не такое опасное заболевание, как его представляют - Главный инфекционист Азербайджана Общество 5 марта 18:30
Валютные резервы Центрального банка Азербайджана выросли Финансы 5 марта 18:29
Нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Армении - эксперт Политика 5 марта 18:25
Британская авиакомпания Flybe обанкротилась из-за коронавируса Европа 5 марта 18:24
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 5 марта 18:24
Сектор медицинского страхования демонстрирует значительный рост Экономика 5 марта 18:14
SOFAZ о финансировании проектов в 2019 году Финансы 5 марта 18:13
Все новости