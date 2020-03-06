Продолжатся профилактические меры с целью недопущения распространения коронавируса - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжатся профилактические меры с целью недопущения распространения коронавируса в Азербайджане. В настоящее время в связи с этим в стране проводится просветительская работа, санитарно-гигиенические меры, в общественных местах осуществляется дезинфекция, в том числе в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принимаются другие необходимые меры.

Как сообщили в пятницу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, лица, которые прибывают в Азербайджан, а также уже находятся в стране, в случае выявления симптомов коронавируса немедленно помещаются в карантин в соответствующих больницах, за карантинный период проводятся различного рода обследование и лечение.

В Оперативном штабе с сожалением отметили, что в некоторых случаях лица, у которых обнаружены симптомы коронавируса, проявляют агрессию в отношении врачей, оказывают сопротивление бригадам скорой помощи, прибывающим на вызов, пытаются уклониться от врачебного контроля.

Обращаясь в связи с этим к населению, Штаб сообщает, что врачебный контроль над лицами, у которых обнаружены симптомы коронавируса, наряду с его лечением, также важно с учетом недопущения заражения их близких, а также окружающих людей. Таким образом, это лицо позаботится как о своем, так и здоровье близких, не допустит распространения вируса на территории страны.

В Штабе отметили, что в отношении лиц, нарушающих карантинный режим, мешающих нормальной работе медперсонала, будут приняты соответствующие меры в рамках требований законодательства. Населению также рекомендуется соблюдать нормы и требования гигиены, сторониться мест массового скопления людей, не отправляться в зарубежные страны без особой надобности.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )