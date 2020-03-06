В Азербайджане дезинфицируются детские музыкальные и художественные школы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с приказом Минкультуры по выполнению распоряжения Кабмина от 2 марта 2020 года, с целью предотвращения угрозы, которую может создать распространение коронавируса в Азербайджане, проведен ряд мероприятий. Так, с третьего по девятого марта текущего года во всех учебных заведениях при министерстве был приостановлен учебно-воспитательный процесс, руководителям Главного управления культуры города Баку, региональных управлений культуры и учебных заведений было поручено провести медико-профилактические, дезинфекционные и другие упреждающие меры для предотвращения случаев заражения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство культуры.

В этой связи в детских музыкальных школах, школах рисования и искусств Главного управления культуры г. Баку, городов и районов региональных управлений культуры осуществляются медико-профилактические и дезинфекционные меры.

Противоэпидемические мероприятия планируется полностью завершить до 9 марта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)