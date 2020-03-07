Азербайджанские гимнасты вышли в финал AGF Junior Trophy в вольных упражнениях

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские гимнасты Анар Гасанов с результатом 13.000 балла и Мансум Сафаров с результатом 12.850 балла вышли в финал первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy в вольных упражнениях, сообщает Trend.

В финал также вышли украинские гимнасты Владимир Костюк и Иван Севрук, спортсмен из Грузии Дачи Долидзе, гимнаст из Нидерландов Джорди Хагенаар, спортсмены, представляющие китайский Тайбэй, Чуанг Чиа-Лунг и Хуанг Йен-Чанг.

Азербайджанские гимнасты Агакязым Рустамов (12.700 балла) и Расул Ахмедзаде (12.600 балла) в финал не прошли, заняв восьмое и десятое места соответственно.

7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. В первый день проходят квалификационные соревнования, во второй состоятся финалы по отдельным снарядам.

AGF Junior Trophy станет тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

Азербайджан на турнире AGF Junior Trophy представляют Рамин Дамиров, Мансум Сафаров, Анар Гасанов, Расул Ахмедзаде и Агакязым Рустамов. Вне соревновательной программы в турнире также выступает азербайджанский гимнаст Самед Мамедли.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: гюнель Зейналова)