Определились финалисты Международного турнира AGF Junior Trophy в опорном прыжке

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy в опорном прыжке, сообщает Trend.

Азербайджанские гимнасты Рамин Дамиров и Мансум Сафаров вышли в финал. Их соперниками в финале станут - Владимир Костюк (Украина), Хуанг Йен-Чанг (Китайский Тайбэй), Чуанг Чиа-Лунг (Китайский Тайбэй), Каспер Вержба (Польша), Радомир Стельмах (Украина), Мерт Чакмак (Турция).

Азербайджанские гимнасты Расул Ахмедзаде и Анар Гасанов в финал не прошли.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих в Национальной арене гимнастики в Баку, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. В первый день проходят квалификационные соревнования, во второй день состоятся финалы по отдельным снарядам.

AGF Junior Trophy станет тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

Азербайджан на турнире AGF Junior Trophy представляют Рамин Дамиров, Мансум Сафаров, Анар Гасанов, Расул Ахмедзаде и Агакязым Рустамов. Вне соревновательной программы в турнире также выступает азербайджанский гимнаст Самед Мамедли.

(Автор: Джани Бабаева)