Азербайджанский гимнаст завоевал "серебро" Международного турнира AGF Junior Trophy в вольных упражнениях

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Мансум Сафаров с результатом 13.150 балла занял второе место на первом Международном турнире по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy в вольных упражнениях, сообщает в воскресенье Trend.

Первое место занял украинский спортсмен Иван Севрук (13.750 балла), на третьем месте представитель Грузии Дачи Долидзе (13.100 балла).

Азербайджанский гимнаст Анар Гасанов с результатом 11.950 балла занял восьмое место.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих в Национальной арене гимнастики, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. AGF Junior Trophy стал тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

(Автор: Джани Бабаева)