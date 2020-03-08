Турецкий гимнаст завоевал "золото" Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях на параллельных брусьях

БАКУ /Trend/ - Турецкий гимнаст Мерт эфе Киличер (12.700 балла) завоевал "золото" первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнениях на параллельных брусьях, сообщает в воскресенье Trend.

На втором месте Хуанг Йен-Чанг (12.650 балла, Китайский Тайбэй), на третьей позиции расположился Назар Васильковский (12.550 балла, Украина).

Азербайджанские гимнасты Расул Ахмедзаде (12.400 балла) и Рамин Дамиров (12.200 балла) расположились на четвертом и седьмом местах соответственно.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих в Национальной арене гимнастики, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. AGF Junior Trophy стал тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

(Автор: Джани Бабаева)