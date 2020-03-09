Минэкологии: Содержание пыли в воздухе в Баку в 3-4 раза превышает санитарную норму

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльный туман, и согласно результатам мониторингов, проведенных специалистами Национального мониторингового департамента по окружающей среде минэкологии и природных ресурсов, содержание пыли в воздухе превышает санитарную норму в 3-4 раза.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на минэкологии.

Специалисты считают, что причиной пыли и тумана на Абшеронском полуострове является преобладание пыли в верхних слоях атмосферы в результате порывистого юго-восточного ветра и высокая относительная влажность. Такие погодные условия прогнозируются до второй половины дня 11 марта.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)