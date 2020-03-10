Эльдар Султанов: Айсель Алекперзаде стала жертвой "феминистского движения"

БАКУ /Trend/ - Следствие ведется по версии что Айсель Алекперзаде стала жертвой незаконной акции, проведенной отдельными членами "феминистского движения".

Об этом во вторник сказал Trend руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов. По его словам, в рамках уголовного дела допрошены активисты вышеупомянутого движения Аслан Гамидли, Нурлан Джафаров (по прозвищу Нурлан Либре), Юсиф Исаев.

"Расследуются по чьей инициативе была подготовлена провокационная панкарта, кто дал ее Айсель Алекперзаде и особенности ее демонстрации в ходе акции. И в отношении лиц, допустивших противозаконные деяния, будут приняты самые жесткие меры.

Также будут допрошены организаторы, активисты акции, в том числе Рабийя Мамедова, Нармин Шахмарзаде, Хадиджа Исамил и другие лица", - сказал Султанов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)