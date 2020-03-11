БАКУ /Trend/ - В Азербайджане приостановлено вещание телеканала Lider.

Как сообщает Trend, эфир телеканала был приостановлен после начала передачи "Gecənin sehri".

Подробностей о причинах приостановки вещания на данный момент нет.

Отметим, что телеканал Lider, руководителем которого является Адалят Алиев, действует с 2000 года.