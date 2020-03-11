Приостановлено вещание телеканала Lider
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане приостановлено вещание телеканала Lider.
Как сообщает Trend, эфир телеканала был приостановлен после начала передачи "Gecənin sehri".
Подробностей о причинах приостановки вещания на данный момент нет.
Отметим, что телеканал Lider, руководителем которого является Адалят Алиев, действует с 2000 года.
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