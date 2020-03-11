Вещание телеканала Lider будет восстановлено

БАКУ/Trend/ - Национальный совет телерадиовещания (НСТР) прокомментировал вопрос о приостановлении вещания телеканала Lider, сообщает в среду Trend.

Сотрудник по вещанию и техническим вопросам НСТР Фикрет Худузаде сказал, что информация неверная.

По его словам, на телеканале осуществляются комплексные профилактические меры, и вещание канала сегодня будет восстановлено с 16:00.

Напомним, что вчера было приостановлено вещание телеканала Lider. В 22:01 после того, как началась передача Gecənin sehri, эфир был остановлен.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)