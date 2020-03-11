Завершается прием документов в колледжи Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Сегодня в 23:59 завершается прием документов в колледжи на базе общего среднего образования (9-летнего), сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Абитуриенты должны заполнить и подтвердить электронное заявление по ссылке eservices.dim.gov.az/erizetex/erize
Тем, кто должен подтвердить заявление в Комиссии по приему документов, необходимо сделать это до 17:00.
Отметим, что по информации на 09:10, заявления подтвердили 17 562 абитуриента (17 019 – азербайджанский сектор, 543 - русский сектор).
(Текст: Кямаля Сеидова)
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