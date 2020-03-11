Более 55 тысяч человек получат пенсии, пособия и стипендии при помощи электронных систем

БАКУ/Trend/ - В прошлом году через системы электронного назначения, созданные министерством труда и социальной защиты населения, 55 тысяч 500 человек были направлены на получение пенсий, пособий и стипендий социального обеспечения, сообщили Trend в ведомстве.

По данным источника, из них 18 тысяч 700 человек были назначены на получение пенсии по возрасту и инвалидности, остальные же - пособий и стипендий.

Автоматизированное осуществление назначений по видам социального обеспечения позволило реализовать соответствующее право граждан в электронном виде без обращения в какую-либо организацию и предоставления документа.

В целом, в 2019 году были переведены в электронный формат 21 вид социального обеспечения, что означает, что до 200 тысяч назначений в год было активно осуществлено в электронном порядке.