У вернувшихся из Италии в Азербайджан студентов коронавируса не выявлено

БАКУ /Trend/ - Для осмотра вернувшихся из Италии азербайджанских студентов привлечены машины скорой помощи.

Как сообщили Trend из Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), согласно процедурным правилам, студентов из аэропорта отправили в карантин и разместили под наблюдением. Ни у одного из студентов не были обнаружены признаки заболевания. Обследование помещенных на карантин продолжается.

Учреждения здравоохранения будут продолжать проводить все профилактические мероприятия для предотвращения распространения заболевания на территории Азербайджана.

(Автор: Ильгама Исабалаева)