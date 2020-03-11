У вернувшихся из Италии в Азербайджан студентов коронавируса не выявлено
БАКУ /Trend/ - Для осмотра вернувшихся из Италии азербайджанских студентов привлечены машины скорой помощи.
Как сообщили Trend из Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), согласно процедурным правилам, студентов из аэропорта отправили в карантин и разместили под наблюдением. Ни у одного из студентов не были обнаружены признаки заболевания. Обследование помещенных на карантин продолжается.
Учреждения здравоохранения будут продолжать проводить все профилактические мероприятия для предотвращения распространения заболевания на территории Азербайджана.
(Автор: Ильгама Исабалаева)
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