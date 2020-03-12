Минобразования Азербайджана о стипендиях студентов с аннулированной академической задолженностью (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:00)

БАКУ/Trend/ - Минобразования Азербайджана прокомментировало вопрос о стипендиях студентов, у которых аннулирована академическая задолженность, сообщили в четверг в ведомстве в ответ на запрос Trend.

В министерстве напомнили, что время обучения студента, частично привлеченного к учебе, может быть продлено от двух лет и больше от нормативного срока обучения. Это создавало определенные трудности в получении ими стипендий в период после нормативного срока обучения. Поэтому правила назначения стипендий касаются только студентов, полностью привлеченных к обучению.

В министерстве напомнили, что в 2017 года студентам было предоставлено право сдачи экзамена по предмету, по которой есть академическая задолженность, не будучи слушателем лекций по нему. Это право создавало определенные вопросы о том, будет ли получать студент, сдавший после экзаменационной сессии и до начала следующего семестра академическую задолженность, не слушая предмет, или сдавший его в летнем семестре, слушая предмет. Поэтому в Правила стипендий была внесена соответствующая поправка, согласно которой принято решение о невключении таких учащихся в список имеющих право на получение стипендии в следующем семестре. Если этот студент семестра, в котором была академическая задолженность, получит кредиты по всем предметам, взятым в следующем семестре, то его стипендия восстанавливается».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)