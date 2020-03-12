В Баку ежедневно дезинфицируются такси (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана продолжает предпринимать неотложные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает в четверг Trend.

ООО Bakı Taksi Xidməti при минтранса ежедневно осуществляет дезинфекцию такси, оказывающих услуги в столице.

Необходимые профилактические меры носят систематический характер, и санитарно-гигиеническая ситуация держится под контролем.

Все такси, которые принадлежат Службе, поочередно дезинфицируются, и автомобили, работающие утром, дезинфицируются вечером, а автомобили, работающие в ночное смене, проходят дезинфекцию утром.

С целью предотвращения случаев вирусного заражения и повышения эффективности соответствующих мер, проводимых в этой сфере, водители обеспечены антисептическими растворами и иными необходимыми профилактическими средствами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)