В Баку ежедневно дезинфицируются такси (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана продолжает предпринимать неотложные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает в четверг Trend.
ООО Bakı Taksi Xidməti при минтранса ежедневно осуществляет дезинфекцию такси, оказывающих услуги в столице.
Необходимые профилактические меры носят систематический характер, и санитарно-гигиеническая ситуация держится под контролем.
Все такси, которые принадлежат Службе, поочередно дезинфицируются, и автомобили, работающие утром, дезинфицируются вечером, а автомобили, работающие в ночное смене, проходят дезинфекцию утром.
С целью предотвращения случаев вирусного заражения и повышения эффективности соответствующих мер, проводимых в этой сфере, водители обеспечены антисептическими растворами и иными необходимыми профилактическими средствами.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)