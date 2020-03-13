ВОЗ: Азербайджан усилил меры против коронавируса (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Находящаяся в Азербайджане миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила и приветствует то, что Азербайджан усилил меры против коронавируса (COVID-19), сообщает в пятницу Trend.

С целью изучения ситуации экспертная группа ВОЗ из пяти человек с 9 по 13 марта находится с визитом в Азербайджане.

Эксперты ВОЗ отметили, что в Азербайджане подтвердились случаи заражения коронавирусом.

В настоящее время ВОЗ работает с национальными ответственными структурами для разработки ответного плана на эпидемию COVID-19.

Группа ВОЗ ведет работу по контролю и обеспечению необходимых услуг здравоохранения и его устойчивости, за национальными тестовыми лабораториями, готовностью больниц, по предотвращению инфекций, обеспечению необходимыми лекарствами, диагностики и необходимого оборудования, а также делится информацией и дает консультации о мерах, рекомендуемых для сведения к минимуму рисков для здоровья.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)