Оперативный штаб: В Азербайджане зарегистрированы еще четыре факта заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зарегистрированы еще четыре факта заражения коронавирусом, сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по всему миру. Несмотря на то, что во многих странах в настоящее время проводятся интенсивные профилактические меры, распространение инфекции пока остановить невозможно.

В настоящее время пациенты, помещенные в больницы с особым режимом и находящиеся под наблюдением, чувствуют себя нормально. Состояние их здоровья стабильное.

Здоровье других пациентов, помещенных в больницы с особым режимом, строго контролируется, и принимаются соответствующие меры для их лечения.

"Учитывая то, что коронавирусная инфекция объявлена глобальной пандемией, а также тенденцию к широкому распространению вируса, призываем наших граждан быть более внимательными, следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, с целью надежной защиты здоровья и обеспечения безопасности населения полностью выполнять принятые Оперативным штабом при Кабинете министров решения и установленные им правила", - отмечается в заявлении Оперативного штаба.