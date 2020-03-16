На коронавирус обследованы тысячи лиц, приехавших в Азербайджан - МЧС
БАКУ/Trend/ - На коронавирус обследованы тысячи лиц, въехавших в Азербайджан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС.
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