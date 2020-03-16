В торговых центрах Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) (версия 2)

Общество 16 марта 2020 13:00 (UTC+04:00)
В торговых центрах Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) (версия 2)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:54)

БАКУ/Trend/ - В Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные работы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку.

С целью предотвращения угрозы, которую может создать коронавирусная инфекция на территории Азербайджана, усилены неотложные меры.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Баку осуществляет специальные мероприятия. В жилых зданиях на его балансе, местах общего пользования, в зданиях, подъездах и лестницах, лифтах и вокруг них, контейнерных площадках, куда выбрасывается мусор, во дворах и кварталах, а также других местах проводятся медико-профилактические и дезинфекционные работы.

Помимо этого моются специальным дезинфицирующим раствором обочины улиц и проспектов, железные ограждения вдоль дорог и другие.

Также проводится соответствующая работа в торговых центрах.

В связи со сложившейся ситуацией Исполнительная власть города Баку провела встречу с руководителями крупных торговых центров.

На встрече до внимания руководителей были доведены распоряжение и рекомендации Оперативного штаба при Кабмине, обозначены стоящие перед ними задачи и предстоящие важные работы в рамках мер социальной изоляции, введенной на территории страны.

Было рекомендовано, чтобы центры работали в часы, установленные Оперативным штабом, на входах проверялась температура тела граждан, персонал был обеспечен спецодеждой, на входах и выходах были установлены спиртовые дезинфекционные диспенсеры, остановлена работа детских развлекательных зон, запущена услуга по доставке продуктов по месту жительства.

Также были даны следующие инструкции: полная дезинфекция торговых центров в нерабочее время, показ видеороликов, временное ограничение работы больных сотрудников, проведение соответствующего инструктажа всего персонала.

Было подчеркнуто, что представители ИВ Баку и соответствующих структур будут проводить регулярный мониторинг во всех торговых центрах.

Против ответственных лиц этих учреждений, не придерживающихся распоряжений и рекомендаций Оперативного штаба при Кабмине, будут приняты самые жесткие меры.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

В торговых центрах Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
В торговых центрах Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
В торговых центрах Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
В торговых центрах Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
В торговых центрах Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
В торговых центрах Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
В торговых центрах Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
В торговых центрах Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
В торговых центрах Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
В торговых центрах Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
В торговых центрах Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
В торговых центрах Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
В торговых центрах Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
В торговых центрах Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
В торговых центрах Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
В торговых центрах Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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