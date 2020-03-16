Прием в центры Минналогов будет осуществляться по записи

БАКУ/Trend/ - Учитывая соответствующие требования и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), министерство налогов обратилось к гражданам.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство, с 17 марта 2020 года в целях предотвращения скопления большого количества людей в Центрах обслуживания налогоплательщиков прием в сервисных центрах будет осуществляться только по предварительной записи.

Контактные номера для предварительной записи:

1. В городе Баку:

(+99412) 403 81 62, (+99412) 403 82 79, (+99450) 322 23 37, (+99470) 706 46 40.

2. Главное управление национальных доходов при министерстве налогов:

(+99412) 403 83 19, (+99450) 215 47 86

3. Главное управление территориальных налогов № 2: (+99455) 528 11 23

4. Территориальное Налоговое управление № 3:

(023) 335 46 72, (+99470) 797 98 87

5. Территориальное Налоговое управление № 4: (+99450) 254 45 36

6. Территориальное Налоговое управление № 5:

(021) 216 00 10, (+99470) 272 24 42

7. Главное управление территориальных налогов № 6:

(025) 254 64 48, (+99450) 633 26 53

8. Территориальное Налоговое управление № 8: (021) 225 35 22, (+99450) 330 77 55

9. Территориальное Налоговое управление № 9: (020) 274 60 14, (+99455) 916 06 90

10. Территориальное Налоговое управление № 10:

(024) 205 05 68, (+99450) 366 03 44

11. Главное управление территориальных налогов № 11:

(022) 336 17 99, (+99450) 405 68 69

12. Главное управление территориальных налогов № 12:

(022) 266 44 50, (+99477) 607 30 08

13. Территориальное Налоговое управление № 13:

(024) 225 27 99, (+99455) 669 56 61

14. Территориальное Налоговое управление № 14:

(022) 305 30 19, (+99455) 689 77 22

Минналогов просит граждан максимально часто пользоваться электронными услугами, а в сервисные центры обращаться лишь при острой необходимости.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)