В Азербайджане предлагается добавить новую статью в Уголовный кодекс (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане предлагается добавить новую статью в Уголовный кодекс.

Как сообщает в понедельник Trend, это было предложено на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент).

Согласно новой статье, если нарушение режима санитарии, гигиены и карантина приведут к распространению заболевания или спровоцируют реальную угрозу этого, за это будет предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2500 до 5000 манатов, либо ограничении или лишении свободы до трех лет.

Если аналогичные действия приведут к смерти человека или другим тяжелым последствиям, то наказание будет предусматривать ограничение или лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Проект будет вынесен на обсуждение на завтрашнем заседании Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)