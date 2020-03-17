В Азербайджане выявлено еще 3 случая заражения коронавирусом - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлено 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Эти лица, помещенные в больницы особого режима, находятся под наблюдением врачей, чувствуют себя нормально, их здоровье оценивается как стабильное.

В настоящее время в данных медучреждениях продолжаются соответствующее лечение всех больных коронавирусом, находящихся под врачебным контролем.

Штаб призывает граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете министров, принимая во внимание глобальную пандемию и широкое распространение вируса.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)