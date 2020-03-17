Ганира Пашаева: Люди должны серьезно относиться к борьбе с коронавирусом (версия 2)
Первая версия в 13:23
БАКУ /Trend/ - Ввиду того, что в Италии не приняли всерьез угрозу коронавируса, он широко распространился в этой стране.То есть люди должны серьезно относиться к борьбе с этим заболеванием.
Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказала депутат Ганира Пашаева.
«Каждый из нас должен проявить активность в выполнении инструкций Оперативного штаба при Кабинете министров. Если мы будем активными, то в скором времени сможем предотвратить распространение вируса», - сказала Ганира Пашаева.
Отметим, что коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться во многих странах.
Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана сообщил, что долгий инкубационный период вируса, высокий темп распространения и тот факт, что вакцина все еще не создана, вынудили государства ужесточить меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией, и исходя из ее рекомендаций и требований возникла необходимость для принятия ряда экстренных мер на территории страны.
В связи с этим в течение месяца отменены все массовые мероприятия. От государственных и частных структур, а также граждан требуется соблюдение особых правил.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)