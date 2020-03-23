Baku Media Center снял социальные видеоролики в поддержку мер борьбы с угрозой коронавируса
БАКУ /Trend/ - Учитывая стремительный рост в мире случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) и актуальность этой проблемы, Baku Media Center в рамках социальной ответственности подготовил специальные видеоролики, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Baku Media Center.
В социальных видеороликах, нацеленных на просвещение и информирование граждан, говорится о способах предотвращения угрозы коронавируса, необходимости соблюдения простых правил гигиены.
Trend представляет вниманию читателей эти видеоролики.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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