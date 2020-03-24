Ильхам Мамедов: В борьбе с коронавирусом граждане тоже должны проявлять ответственность (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предпринимаются все необходимые шаги по предотвращению распространения коронавирусной эпидемии.

Об этом в интервью в видеопроекте "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Ильхам Мамедов, сообщает во вторник Trend.

Депутат отметил, что превентивные меры, своевременное осуществление санитарно-эпидемиологических мер предотвратит этот процесс: «Предпринимаются меры по защите здоровья населения. Для борьбы с этим вирусом в депо страны достаточно лекарственных средств».

Мамедов подчеркнул, что наряду с мерами, которые проводит государство, важное значение имеет и то, чтобы граждане тоже соблюдали эти правила. Депутат отметил, что граждане должны проявлять солидарность: «Демонстрируя солидарность в этой борьбе, граждане должны соблюдать карантинный режим, придерживаться рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров. Тогда мы сможем предотвратить воздействие вируса. Люди должны проявлять сознательность».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)