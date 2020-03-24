Кому следует пользоваться медицинской маской?

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения разбрызгивания респираторных выделений заразившийся человек должен постоянно носить маску.

Об этом говорится в методической директиве Агентства пищевой безопасности по профилактике коронавируса на предприятиях, занимающихся торговлей продовольственной продукции - объекты оптовой и розничной продажи, рынки, ярмарки и др., сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Кроме того, в директиве приведены и другие правила по общему использованию медицинских масок:

- маски должны аккуратно прикрывать область носа и рта, без зазоров между лицом и маской;

- во время использования нельзя прикасаться к части маски, примыкающей к губам;

- снимать маску нужно, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски);

- после снятия маски обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом;

- как только маска становится влажной, ее необходимо заменить на новую;

- нельзя использовать одноразовые маски многократно;

- лица, чувствительные к медицинским маскам, должны уделять особое внимание дыхательной гигиене, кашляя или чихая, нос и рот необходимо прикрывать одноразовой салфеткой.

- использованную маску следует выбрасывать в закрывающийся контейнер для отходов;

- после использования одноразовых масок важно их обезвредить или утилизировать.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)