В Азербайджане волонтеры делятся своими контактами с одинокими пожилыми людьми для обеспечения их потребностей

БАКУ /Trend/ - Оставаясь дома можно остановить распространение вируса среди окружающих, в чем заключается один из важных аспектов борьбы с коронавирусом.

Об этом в четверг сказал Trend председатель Общественного объединения "Волонтеры Азербайджана" Имадеддин Гулиев.

По его словам, другим важным моментом в борьбе с коронавирусом является изоляция людей, возраст которых превышает 65 лет.

Гулиев сообщил, что волонтеры готовы содействовать в обеспечении потребностей пожилых одиноких людей.

"Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому государственному телевидению 24 марта сказал, что для обеспечения потребностей одиноких пожилых людей предусмотрена мобилизация социальных работников, которые будут выполнять эту работу. В то же время, глава государства обратился к многотысячной армии волонтеров. Президент Ильхам Алиев счел необходимым, чтобы волонтеры также подключились к этой работе. Мы, как и другие организации, поддерживая инициативу главы государства, осуществляем работу в данном направлении", - сказал Гулиев.

Он отметил, что в связи с этим вопросом волонтеры демонстрируют особую активность в социальных сетях.

"Для обеспечения потребностей пожилых одиноких людей волонтеры делятся с ними своими контактами, чтобы в случае необходимости можно было связаться с ними. В то же время, волонтеры в местах своего проживания размещают соответствующие объявления, демонстрируя тем самым свое деятельное участие в этом благом начинании. Я и сам разместил объявление на входа в здание, в котором живу, о том, что готов помогать пожилым людям. Мы призываем молодежь в регионах также проявлять активность в этом деле, поддерживать наших пожилых людей", - сказал Имадеддин Гулиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)