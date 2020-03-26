Кабмин Азербайджана принял решение о повторных свидетельствах о рождении

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес соответствующие изменения в "порядок государственной регистрации актов гражданского состояния".

Как сообщает в четверг Trend, со ссылкой на Кабмин, согласно решению, воспитательные и лечебные учреждения были исключены из числа субъектов, которым могут быть выданы повторные свидетельства о рождении несовершеннолетних детей и лиц, признанных не дееспособными.

Таким образом, после последнего изменения повторные свидетельства о рождении несовершеннолетних детей и лиц, признанных недееспособными, могут быть выданы родителям, усыновителям, опекунам, попечителям, органам опеки и попечительства, учреждениям социального обслуживания и городским, районным отделам Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Текст: Эльдар Джанашвили