Репортаж из больницы специального карантинного режима (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Азербайджанского телевидения (АзТв) подготовили репортаж из отделения особо опасных инфекций одной из больниц в Баку, где содержатся лица, зараженные коронавирусом, сообщает Trend.

Репортаж транслировался в программе "#Evdegal", являющийся новым проектом АзТв.

Следует отметить, что REAL TV также подготовил репортаж из больницы специального карантинного режима, где содержатся пациенты с коронавирусом.

Trend представляет читателям эти репортажи: