В Азербайджане усиливается особый карантинный режим

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 00:00 часов 29 марта усиливается особый карантинный режим.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В период особого карантинного режима межрайонные и междугородние перевозки должны быть полностью остановлены, за исключением движения транспортных средств специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийные, спасательные, сельскохозяйственные, социальные службы, а также грузовые автомобили.

Движение в пределах городов Баку и Сумгайыт, а также Абшеронского района свободное.

Согласно информации, режим работы Бакинского метрополитена устанавливается с 07:00 по 09:00 по утрам и с 17:00 по 20:00 по вечерам.

Во время особого карантинного режима во всех торговых объектах, кроме супермаркетов, продуктовых магазинов и аптек, приостанавливается обслуживание клиентов на месте, разрешена неограниченная доставка товаров и онлайн-продажи.

Во время особого карантинного режима все предприятия общественного питания, включая рестораны, кафе и чайные, должны приостановить обслуживание клиентов на месте, разрешается неограниченный прием заказов и доставка на дом, а также онлайн-продажи.

Доступ ко всем бульварам, паркам и зонам отдыха ограничивается с тем, чтобы регулировать плотность скопления людей.