Изменен принцип работы альтернативных регистрационных центров

БАКУ/Trend/ - В процессе электронной регистрации в I классы общеобразовательных учреждений города Баку была изменена работа альтернативных центров регистрации, действующих с целью оказания помощи родителям, сообщили Trend в Управлении образования города Баку.

Согласно информации, с учетом медико-профилактической ситуации, она будет продолжаться в следующем порядке:

1. Номера Whatsapp родителей, которые не могут пройти электронную регистрацию: (+994 55) 892 27 51, (+994 55) 892 95 89, (+994 55) 892 63 90 с 10:00 до 16:00 в рабочие дни. Со стороны рабочей группы будет оказана необходимая помощь родителям, которые не могут самостоятельно пройти электронную регистрацию на основании соответствующей информации.

2. Родители могут сделать адресные обращения, связанные с другими случаями, на электронном портале mektebeqebul.edu.az через раздел "Обратная связь" в своих личных кабинетах.

3. Родители могут получить ответы на интересующие их вопросы, позвонив в информационные центры министерства образования по номеру 146 и Управления образования города Баку - (012) 599 12 22.

Все это служит для минимизации потери времени родителями, избежания очередей и соблюдения рекомендаций Оперативного штаба в связи со сложившейся в стране ситуацией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Гюнель Зейналова)