В Гяндже предупредили родителей подростков, нарушивших карантин
БАКУ /Trend/ - В Гяндже предупредили родителей подростков, нарушивших карантинный режим, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД.
Как отмечается, сотрудники Кяпязского РОП Главного управления полиции провели с 10 подростками, игравшими в футбол, просветительскую беседу, посоветовали им соблюдать карантинный режим. Также были призваны к ответственному отношению родители этих подростков.
Сотрудники РУП Гянджи и подчиненных ему органов продолжают меры по обеспечению выполнения правил особого карантинного режима, объявленного на территории страны в связи с угрозой коронавируса.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Страховое сообщество должно оперативно подготовить план перехода на удаленный режим работы - Ассоциация страховщиков Азербайджана
Посольство Азербайджана в Турции продолжает работу по оказанию возможной поддержки гражданам Азербайджана
Государство, как всегда, и в эти трудные дни заботится и будет заботиться о своих гражданах - Эльшад Мирбашироглу
Массовые пожертвования в Фонд по борьбе с коронавирусом - показатель национальной солидарности в Азербайджане
Рамиль Гасан: Мы должны проявлять солидарность и единство, чтобы выйти из положения с малыми потерями