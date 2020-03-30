В Гяндже предупредили родителей подростков, нарушивших карантин

БАКУ /Trend/ - В Гяндже предупредили родителей подростков, нарушивших карантинный режим, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД.

Как отмечается, сотрудники Кяпязского РОП Главного управления полиции провели с 10 подростками, игравшими в футбол, просветительскую беседу, посоветовали им соблюдать карантинный режим. Также были призваны к ответственному отношению родители этих подростков.

Сотрудники РУП Гянджи и подчиненных ему органов продолжают меры по обеспечению выполнения правил особого карантинного режима, объявленного на территории страны в связи с угрозой коронавируса.

(Текст: Кямаля Сеидова)