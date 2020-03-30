Минздрав Азербайджана предупредил население в связи с использованием спирта
БАКУ /Trend/ - Дезинфицирующий раствор, продаваемый в аптеках (медицинский этиловый спирт) рекомендуется использовать только в целях дезинфекции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр аналитической экспертизы Минздрава.
В сообщении Центра подчеркивается, что внутренний прием этого раствора опасен и недопустим.
Центр аналитической экспертизы призвал население быть внимательным и осторожным.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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