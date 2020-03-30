Внутренние войска привлечены к совместному с полицией патрулированию в Баку (версия 2)

Общество 30 марта 2020 15:39 (UTC+04:00)

Первая версия в 15:36

БАКУ /Trend/ - В связи с усилением мер особого карантинного режима в Баку военнослужащие Внутренних войск привлечены к совместному с полицией патрулированию.

Сообщается, что эти меры, проводимые в Баку и Сумгайыте, нацелены на обеспечение безопасности граждан для недопущения широкого распространения коронавирусной инфекции, полного и всестороннего выполнения ограничительных мер, предотвращение последствий, которые может вызвать вирус.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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