В Азербайджане выявлены еще 64 случая заражения коронавирусом, 11 человек выздоровели – Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последний день были выявлены 64 новых факта заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели и выписаны из медучреждений 11 человек, сообщили в понедельник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Согласно информации, состояние трех человек из 64 тяжелое, состояние 11 оценивается как средней тяжести, самочувствие остальных стабильное.

Было отмечено, что, несмотря на интенсивные превентивные меры в мире против распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), ставшей глобальной проблемой, предотвратить распространение коронавируса и свести к минимуму его последствия пока не удается.

По информации ВОЗ на 30 марта, в 203 странах мира заразились около 640 тысяч человек, более 30 тысяч человек скончались.

В Азербайджане зарегистрированы в целом 273 факта заражения коронавирусной инфекцией. 26 человек выздоровели, четверо скончались, 243 человека продолжают лечение в больницах особого режима. В связи с обследованием 4085 человек, размещенных в различных зонах карантина в стране, осуществляются соответствующие меры.

За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения были проведено около 30 тысяч тестов.

Динамика роста случаев инфицирования в Азербайджане в последние дни связана с выявлением вируса у многочисленных граждан, вернувшихся из-за рубежа, а также увеличением случаев заражения внутри страны.

Чтобы не допустить широкого распространения коронавирусной инфекции, от граждан требуется действовать в соответствии с мерами по самоизоляции и серьезно соблюдать особый карантинный режим.

(Текст: Кямаля Сеидова)